Представлявший в суде ИКМО "Остров Декабристов" юрист вошел в состав ТИК №2

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 9 июня определила новых членов территориальных избиркомов №2 и №3. Ранее Горизбирком увеличил количество сотрудников этих ТИК с 10 до 14 и до 11 человек соответственно.

Заместитель председателя Санкт-Петербургской комиссии Алла Егорова сообщила, что рабочая группа рекомендует включить в состав ТИК №2 Павла Аринушкина (предложенного партией "Патриоты России"), Ольгу Дмитриеву (Партия роста), Дениса Чернова (предложенного собранием избирателей по месту работы) и Виталия Мозгового (от организации содействия детям сиротам "Радуга"). Против кандидатуры последнего высказалась член ГИК от "Яблока" Ольга Покровская. По ее мнению, как человек с высшим юридическим образованием Мозговой странно оценивал действия избиркома, который долго не исполнял решение суда.

В декабре 2019 года суд обязал ИКМО "Остров Декабристов" передать места в совете депутатов представителя "Яблока", но к тому моменту полномочия муниципального избиркома получил территориальный - ТИК №2. Эта комиссия несколько месяцев не могла собраться и принять решение о передаче мандатов оппозиционерам, его приняли после критики Центризбиркома.

В суде же, когда "яблочники" доказывали свое право на мандаты муниципальных депутатов, ИКМО представлял Мозговой Виталий Владимирович - полный тезка нового члена ТИК №2. Этот же юрист защищает интересы комитета по вопросам законности и правопорядка в разбирательстве по разгону общедемократического шествия 1 мая 2019 года.

На заседании Горизбиркома 9 июня Покровская предложила вместо Мозгового включить в состав территориальной комиссии №2 представителя "Наблюдателей Петербурга". Большинство членов ГИК эту идею на поддержали - место в ТИК №2 получил Мозговой.

В состав территориальной комиссии №3 рабочая группа предложила Евгения Иванова, предложенного собранием избирателей по месту жительства, сообщила член ГИК Егорова. Ее коллега от Партии роста Алексей Березин отметил, что среди кандидатов есть представитель парламентской Партии роста - его и следует взять в ТИК. Березин со ссылкой на законодательство (п.7 ст.26 67-ФЗ) отметил, что не менее половины от состава избирательной комиссии должна являться представителями парламентских партий. В данном же случае "не менее половины" - это 6 от 11 человек, заявил член ГИК от Партии роста. Его поддержала член Горизбиркома от "Единой России" Наргиз Ахадова, но глава ГИК Виктор Миненко заявил, что предложение рабочей группы легитимно. Также посчитали большинство членов Горизбиркома - в ТИК №3 вошел Иванов.

Напомним, ранее ГИК сформировал 34 новых ТИК. После создания первых 10 территориальных избиркомов Горизбирком раскритиковала глава ЦИК Элла Памфилова. Ее не устроило, что в ТИК прошли люди, замешанные в скандалах на муниципальных выборах или не имеющие опыта работы в избирательной система. При этом, в составы новых территориальных избиркомов не попали представители опытной общественной организации "Наблюдатели Петербурга", отметила Памфилова.

София Саттарова

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