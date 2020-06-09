Яшин отдал служебное авто под соцтакси: власти начали проверять его муниципалитет

Илья Яшин сообщил, что вверенным ему муниципальным округом "Красносельский" заинтересовались аудиторы Контрольно-счетной палаты: чиновники начали проверку сразу после того, как выяснилось, что политик использует служебное авто "не по назначению", а именно - отдал его под нужды социального такси. Об инциденте он рассказал на своем YouTube-канале.

По словам Яшина, КСП узрела в его благотворительности "нецелевое расходование бюджета".

"Получается, если чиновник за счет бюджета арендует автомобиль, чтобы возить собственную задницу, то никаких претензий к нему нет со стороны прокуратуры. Но если ты пытаешься помочь людям и бесплатно возишь их в поликлинику, больницу или к родственникам - это нарушение закона и основание для уголовного преследования"

Политик уверен, что экстренно организованная проверка имеет политическую "подоплёку", так как он собирался участвовать в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года. Не исключено, заключил он, что власти "шьют" ему уголовное дело.