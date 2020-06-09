Шишлов просит Смольный решить проблему получения экстренной медпомощи в условиях пандемии

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов обратился к вице-губернатору Олегу Эргашеву с просьбой найти решение проблемы, состоящей в том, что из-за "коронавирусных" мер предосторожности люди, страдающие от других недугов, зачастую не могут получить экстренную медицинскую помощь. Необходимость доказывать отсутствие у себя инфекции бюрократическим путем, что означает лишнюю трату времени, ставит жизнь многих людей под угрозу, пишет уполномоченный по правам человека, приводя частные примеры. Шишлов считает, что тестирование на коронавирус, если оно столь необходимо, должно проводиться в срочном порядке, особенно когда речь идет об оказании экстренной помощи.

"Борьба с коронавирусом не должна лишать горожан права на другую медицинскую помощь, особенно, когда это жизненно важно", - гласит цитата омбудсмена.

Шишлов напоминает, что у государства уже есть положительный опыт решения подобных задач. Он приводит в пример онкологическую больницу федерального подчинения в Песочном, где всех поступающих на лечение с некоторых пор стали бесплатно тестировать на коронавирус.

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