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Поправки в Конституцию

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15:54

В Петербурге изготовили 3,8 млн бюллетеней для голосования по Конституции

фото ЗакС политика В Петербурге изготовили 3,8 млн бюллетеней для голосования по Конституции

По заказу Санкт-Петербургской избирательной комиссии типография №12 закончила производство бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе Горизбиркома. Там же отметили, что всего изготовлено изготовила более 3,8 млн бумаг, из них 695 тысяч предназначены для использования на комплексах обработки избирательных бюллетеней. 

Горизбирком в ближайшее время примет решение о месте и времени передачи бюллетеней в территориальные избиркомы, добавили в пресс-службе. Бумаги распределят между 30 ТИК, уточнили в ГИК.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. До этого в течение шести дней будет проводиться досрочное голосование. Ранее 9 июня Горизбирком утвердил время работы избирательных участков во время "досрочки". 

 

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