В честь парада Победы и голосования по Конституции в Петербурге не будут отключать горячую воду

В комитете по энергетике оповестили, что "притормозят" плановое отключение горячей воды в Петербурге на время парада по случаю 75-летя со Дня Победы и общероссийского плебисцита по Конституции, передает "Фонтанка".

"В Санкт-Петербурге традиционной практикой на время крупных международных, общероссийских или городских мероприятий является объявление режима технологической тишины, то есть приостановки всех видов работ", - пояснили в Смольном.

Городским предприятиям поручено приостановить все работы, за исключением аварийных и восстановительных.

Голосование за обновление Конституции состоится 1 июля. Главной поправкой, невзирая на замалчивание ее в распространяемых агитационных роликах, принято считать обнуление президентских сроков Владимира Путина, в настоящее время находящегося на своем четвертом.

К бойкоту голосования призывали уже множество как провластных, так и оппозиционных сил. Нежелание участвовать в плебисците разделяют, к примеру, "Яблоко", "Левый фронт" и Алексей Навальный вместе с единомышленниками.