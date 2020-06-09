Шишкина считает, что еще рано переходить ко второму этапу рекультивации полигона "Новоселки"

Лидер петербургских справедливороссов Марина Шишкина выразила озадаченность, узнав о том, что 29 мая городское правительство объявило конкурс на второй этап работ по рекультивации мусорного полигона "Новоселки" на севере, возле КАД. Считающая, что первый этап работ, их своевременность и качество давно вызывает вопросы, политик обратилась к губернатору Александру Беглову, указывая на это обстоятельство.

Отметим, что первый этап работ, обошедшийся городскому бюджету в 755,5 млн рублей и порученный ООО "Профистрой Северо-Запад", завершается в конце октября. Начальная цена контракта по новому конкурсу составляет 656,5 млн рублей, и теоретически эта же компания, к которой у Шишкиной имеется масса претензий, может заполучить подряд, тогда как часть работ на первом этапе, считает она, фактически саботирована.

"Смольный планировал построить станцию активной дегазации свалочных газов полигона еще в 2018 году. Прошло два года и оказалось, что система сбора свалочных газов, от которой во многом и зависит экологическое благополучие северных районов Санкт-Петербурга, - просто не оборудована. Подрядчик самовольно исключил ее из проекта и даже не понес никакого наказания", - подчеркивает справедливоросс.

Давно занимающаяся Приморским районом, Шишкина утверждает, что проблема полигона стала "красной тряпкой" для местных жителей, а потому от властей требуются более решительные действия и большая избирательность в отношении подрядчиков.

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