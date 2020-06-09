Полигон в Шиесе исключён из приоритетных инвестпроектов Архангельской области

Возведение мусорного полигона близ станции Шиес перестало быть приоритетным инвестиционным проектом Архангельской области: соответствующее решение приняло правительство региона во время сегодняшнего заседания, соглашение с подрядчиком - ООО "Технопарк" - расторгнуто в одностороннем порядке.

Де юре поводом для разрыва договора стало отсутствие каких-либо работ на объекте. В свою очередь подрядчик уведомил, что еще в мае 2019 года вывез с площадки всю технику.

Зампред правительства региона Евгений Автушенко объяснил, что решение об исключении проекта из числа приоритетных стало очередным этапом плановой работы по закрытию "Экотехнопарка "Шиес", инициированной постфактум поручения областного губернатора Александра Цыбульского.

Отныне проект лишен всяческих преференций - в том числе, налоговых льгот и особых условий по аренде земельных участков.

Строительство, напомним, оценивалось в 10,5 млрд рублей.

Добавим также, после того, как свой пост покинул непопулярный у населения экс-губернатор области Игорь Орлов, Цыбульский известил, что поддерживать строительство свалки не намерен. С 7 апреля на площадке приступили к рекультивации земель.

Противостояние противников полигона, куда должны были свозить мусор из Москвы, и властей длилось больше года. Близ площадки и по сей день дежурят экоактивисты.