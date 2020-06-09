Михаила Ефремова увезли на допрос по делу о смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов в сопровождении силовиков уехал на допрос по делу о случившемся накануне ДТП, сообщило РИА "Новости". Вечером 8 июня в центре столицы автомобиль Jeep Grand Cherokee, за рулем которого был Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada.

Ночью от полученных травм в больнице скончался ровесник Ефремова, 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров, управлявший фургоном Lada.

В ходе освидетельствования в крови заслуженного артиста обнаружили 2,1 промилле алкоголя. По словам адвоката, артист готов оказывать семье погибшего курьера "посильную помощь". Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков успел высказаться о происшествии, назвав его "чудовищным".

Статья, по которой возбудили уголовное дело, грозит обвиняемому наказание до 12 лет лишения свободы. Пока Ефремов находится под подпиской о невыезде, и меру пресечения ему должны выбрать уже сегодня.