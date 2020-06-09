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17:06

Власти готовы выдать новые продуктовые наборы всем недовольным их качеством петербуржцам

фото ЗакС политика Власти готовы выдать новые продуктовые наборы всем недовольным их качеством петербуржцам

Управление социального питания Петербурга сообщило о готовности заменить продуктовые наборы для горожан, которых не устраивает их содержимое: речь, в частности, идет о рыбных консервах - ранее не менее десяти человек пожаловались на сайру в детских пайках, которая на деле оказалась селедкой.

"Если у родителей возникли сомнения по поводу качества продукта, мы предлагаем два варианта решения проблемы - замену всего набора или конкретного продукта", - заверил глава Управления социального питания Алексей Барабанщиков.

По его словам, недобросовестным поставщикам, забраковавшим детские наборы, может грозить уголовная ответственность.

Не так давно на рыбные консервы пожаловались обитатели Кронштадта, заявив, что им вместо сайры выдали просроченную "бурду с запахом сельди".

А в мае петербурженка, также получившая набор, обнаружила в нём мумию мыши в крупе.

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