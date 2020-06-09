В Ленобласти насчитали более 20 тысяч безработных

Заместитель главы комитета по труду и занятости Ленинградской области Тимофей Котов отчитался, что, согласно последним данным, в регионе зарегистрировано более 21 тысячи безработных, делится "Интерфакс".

"Мы ожидаем, что данное значение будет расти, и будет еще один всплеск в связи с объявленными дополнительными мерами поддержки", - рассказал Котов.

С тех пор, как в регионе ввели "антивирусные" меры, темпы роста оставшихся без трудоустройства граждан составляют 1,5-2 тысячи человек еженедельно.

"Сложно спрогнозировать точное значение, где мы остановимся, но до сентября рынок труда у нас будет падать, а количество безработных будет расти. Уже никогда численность безработных не будет такой же, как в докризисные времена", - резюмировал Котов.

В регионе официально остаются открытыми порядка 15 тысяч вакансий.