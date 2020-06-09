Защитники Муринского парка празднуют победу в Городском суде

Активисты, несколько последних лет защищающие Муринский парк от застройки, добились победы в Городском суде, о чем говорится в их сообществе "ВКонтакте". Суд объявил вне закона перенос зеленой зоны площадью 1,8 га в категорию "спорт". Таким образом, дело возвращается в Куйбышевский районный суд, где продолжится борьба против строительства второй очереди спортивного комплекса.

Активисты благодарят своего адвоката, экологическую организацию "Беллона" и депутата ЗакСа Михаила Амосова. Авторы поста шутливо оговаривают, что поставленный год назад застройщиком (ООО "Анна Нова") забор никому самостоятельно сносить не следует, поскольку он пока ничего не нарушает.

В апреле активисты заявили о готовности к компромиссу: они были согласны смириться с переносом стройки на место бывшего Северного рынка.

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