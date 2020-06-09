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17:53

Защитники Муринского парка празднуют победу в Городском суде

фото ЗакС политика Защитники Муринского парка празднуют победу в Городском суде

Активисты, несколько последних лет защищающие Муринский парк от застройки, добились победы в Городском суде, о чем говорится в их сообществе "ВКонтакте". Суд объявил вне закона перенос зеленой зоны площадью 1,8 га в категорию "спорт". Таким образом, дело возвращается в Куйбышевский районный суд, где продолжится борьба против строительства второй очереди спортивного комплекса. 

Активисты благодарят своего адвоката, экологическую организацию "Беллона" и депутата ЗакСа Михаила Амосова. Авторы поста шутливо оговаривают, что поставленный год назад застройщиком (ООО "Анна Нова") забор никому самостоятельно сносить не следует, поскольку он пока ничего не нарушает.

В апреле активисты заявили о готовности к компромиссу: они были согласны смириться с переносом стройки на место бывшего Северного рынка.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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