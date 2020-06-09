У приезжающих в Петербург туристов не будут проверять справку о наличии COVID-19

Приезжающим в город на Неве туристам не надо будет иметь при себе справку об отрицательном тесте на коронавирус, известили в региональном управлении Роспотребнадзора, пишет "Петербургский дневник".

Согласно распоряжению премьера Михаила Мишустина, туристический сезон в России стартует с 1 июля. В связи с этим Роспотребнадзор и опубликовал рекомендации для представителей отрасли о том, как следует работать в период снятия "антивирусных" ограничений.

Пробы по-прежнему будут брать только у граждан, прибывающих в Петербург на спецрейсах: кроме того, их также будут отправлять на принудительный двухнедельный карантин.