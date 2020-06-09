Беглов пересказал схему возвращения города "к нормальной жизни"

Глава Петербурга Александр Беглов представил актуальный на сегодняшний день план того, как и когда будут смягчаться и сниматься ограничения, наложенные на граждан, работу учреждений и бизнеса ввиду пандемии COVID-19. Послабления стали в принципе возможны только в последние три недели, когда специальный "коронавирусный" коэффициент, введенный Роспотребнадзором, стал постепенно снижаться. Если позволит ситуация с эпидемией, то уже в самое ближайшее время спектр доступных горожанам услуг расширится в самое ближайшее время.

"С Роспотребнадзором уже согласованы такие шаги, как открытие библиотек, возобновление торговли мебелью в специализированных магазинах вне торгово-развлекательных центров, работа фотоателье, открытие бань, парикмахерских, оказание бытовых услуг (кроме услуг салонов красоты)", - рассказал он в интервью ТАСС.

К первому же этапу относятся занятия физкультурой для улице для любителей и в специализированных помещениях - для спортсменов. В свою очередь, второй этап снятия ограничений ориентировочно начнется в последней декаде июня. В этот период, в частности, планируется открыть навигацию по рекам и каналам, и салоны красоты со строгим соблюдением правил безопасности.

"Планируем открыть доступ на детские и спортивные площадки. А также работаем над возможностью посещать отдельные парки, соблюдающие установленные стандарты безопасной деятельности. Работа над стандартами началась. Также планируем для второго этапа согласовать открытие доступа в музеи, выставочные залы и зоопарки", - объявил чиновник.

По словам Беглова, открытие общепита раньше, чем в июле, не предвидится.

Губернатор отдельно отметил, что по факту город снял ограничения, предназначавшиеся для первого этапа, раньше времени. Они касаются работы строек, промышленных предприятий, многофункциональных центров и нотариальных контор.

Отметим, что накануне, 8 июня, главный санитарный врач Наталия Башкетова заявила, что пока не следует спешить с дальнейшим снятием ограничений, поскольку город к этому не готов.

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