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20:35

Павловский: Путин подозревает, что аппарат подставит его с голосованием по поправкам

фото ЗакС политика Павловский: Путин подозревает, что аппарат подставит его с голосованием по поправкам

Политолог и политтехнолог Глеб Павловский, в начале 2000-х годов работавший в команде нынешнего президента, считает, что Владимир Путин стал в последние недели все более нервно себя вести, и связывает это с недоверием к подчиненным. Суть подозрений Путина, по его версии, в том, что результаты важного для президента голосования по конституционным поправкам в регионах могут оказаться ниже ожидаемых и что таким образом произойдет "парад суверенитетов по этому поводу". В частности, Павловский исходит из того, что  некоторые главы регионов уже стали публично выражать опасения перед назначенным на 24 июня парадом Победы, ссылаясь на плохую ситуацию с пандемией коронавируса. Из этого следует, что Путина могут подставить свои же.

"Окружение, считает он, может устроить ему такое голосование, от которого мало не покажется. Он же считает его управляемым в обе стороны. Они же могут управиться с этим голосованием иначе, а потом развести руками - "Владимир Владимирович, извините, вот так народ проголосовал". Он же проводит это голосование, торопясь закрепить свою позицию центрального лица, единственного, любимого, зависящего только от народа, а они могут подстроить ему на этом месте западню", - рассудил эксперт в эфире "Эха Москвы".

По оценке политолога, президент находится в некоей двойной ловушке: он с трудом может догадаться не только о ситуации в стране, но и о целеполагании и уровне лояльности подчиненных.

"Он не знает позиций своего аппарата сегодня. Откуда ему знать, какие сделки, какие коалиции клубятся в его окружении, от которого он поставил себя в зависимость? У него нет нормального бюрократического доступа к реальной картине происходящего в стране", - резюмировал Павловский.

Напомним, голосование по поправкам, предусматривающим обнуление сроков Путина, пройдет 1 июля, причем поучаствовать в нем можно будет досрочно: участки будут работать с 25 июня.

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