После жалобы в ЦИК с официального сайта поправок в Конституцию исчезла агитация

Организаторы кампании "НЕТ!", призывающие россиян голосовать против поправок в Конституцию, сообщили о том, что после их жалобы в Центризбирком с официального сайта "конституционного" голосования исчезли агитационные материалы. Таким образом, требование было исполнено в тот же день.

Авторы жалобы писали о недопустимости расходования народных денег на агитацию в пользу того или иного варианта ответа в бюллетене.

Общественную кампанию "НЕТ!" поддерживают такие политики, как Дмитрий Гудков, Максим Резник, Андрей Пивоваров, Илья Азар, Юлия Галямина. Популярную в оппозиционной среде тактику бойкота они не считают конструктивной.

Голосование будет проходить целую неделю - с 25 июня по 1 июля.