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9:31

Песков объяснил низкую смертность от коронавируса в РФ эффективной системой здравоохранения

фото ЗакС политика Песков объяснил низкую смертность от коронавируса в РФ эффективной системой здравоохранения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что низкие показатели смертности от коронавируса в РФ объясняются эффективностью системы здравоохранения, а не манипуляциями со статистикой, передает "Медуза".

По словам Пескова, большое количество выявленных случаев заражения обусловлено массовым тестированием на инфекцию. На вопрос, почему статистика смертности в России выглядит заниженной по сравнению с другими странами, Песков ответил, что он не согласен с такими оценками.

"Вы никогда не задумывались о возможности того, что российская система здравоохранения является более эффективной, что она позволяет сохранить жизни большего числа людей?" - сказал Песков.

Представитель Кремля заявил, что президента Владимира Путина больше волнует, как эпидемия скажется на экономике России, чем на его личном рейтинге. "Если вы думаете только о своем рейтинге, вы не сможете принимать ответственные решения", - добавил он.

Россия входит в топ-3 стран по числу заражений коронавирусом, уступая лишь США (почти 2 млн зараженных) и Бразилии (739,5 тысяч случаев). При этом на почти 485 тысяч заболевших в РФ, по официальной статистике, приходится лишь 6,1 тысяч умерших от болезни.

Американские издания Financial Times и The New York Times ранее опубликовали материал, в котором на основа своего анализа данных о смертности в Москве и Петербурге сделали вывод, что смертность от коронавируса в России может быть выше официальных данных на 70%. МИД РФ раскритиковал эти статьи и требовал опубликовать опровержение. Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства попросила Генпрокуратуру проверить эти статьи и новости российских СМИ, сделанные на их основе.

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