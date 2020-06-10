Патрушев заявил о попытках Запада расколоть общество в России перед голосование по Конституции

Секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью "Аргументам и фактам" заявил, что Запад перед общероссийским голосованием по Конституции и единым днем голосования в сентябре попытается дестабилизировать обстановку в России.

"По имеющимся в нашем распоряжении данным, в преддверии этих политических событий ожидается активизация работы через имеющиеся у них возможности, в том числе в российских регионах, с помощью некоммерческих неправительственных организаций, где они намерены провоцировать националистические и сепаратистские настроения", - сказал Патрушев.

По его словам, "дополнительный акцент" будет сделан на "стимулировании активности так называемых альтернативных профсоюзных организациях". Кроме того, утверждает Патрушев, Запад планирует шаги по "информационному давлению на Россию в целях размывания российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, формирующих фундамент государственности, и снижения чувства обще­российской идентичности граждан нашей страны".

"Главные задачи – внести раскол в российское общество, навязать выгодные им ценности и модели развития, получить возможность манипулировать общественным сознанием", - подытожил Патрушев.

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля.