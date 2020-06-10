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10:35

Депутат Высоцкий пожаловался Беглову на ларек у метро "Проспект Большевиков"

фото ЗакС политика Депутат Высоцкий пожаловался Беглову на ларек у метро "Проспект Большевиков"

Законодательное собрание Петербурга на заседании 10 июня утвердило депутатский запрос единоросса Игоря Высоцкого.

Он попросил губернатора Петербурга Александра Беглова поручить комитету по контролю за имуществом провести проверку законности размещения торгового павильона на улице Коллонтай у метро "Проспект Большевиков". Эту территорию, по мнению Высоцкого, администрация Невского района должна взять на особый контроль.

Единоросс отметил, что важно коллективное действие депутатов по этому вопросу.

- В одиночку если я пойду, по-афгански, это уже будет не тот прецедент, - заявил Высоцкий.

По его словам, незаконная торговля у станции "Проспект Большевиков" процветает уже больше десяти лет.


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