Решения об уничтожении гособъектов в рамках программы реновации будет принимать Смольный

Правительству Петербурга планируется вверить принятие решений о ликвидации объектов капитального строительства, находящихся в государственной собственности города и снос которых необходим для развития застроенных территорий. Соответствующий законопроект 10 июня приняли в первом чтении депутаты Законодательное собрания.

Авторами инициативы выступили единороссы Алексей Цивилев и Денис Четырбок. Четырбок отметил, что в Кировском районе, который они с Цивилев представляют, действует программа реновации. Свою работу продолжает компания "СПБ Реновация", а ранее свои проекты осуществляла организация "Воин-В". Результаты работы последней депутат назвал неудовлетворительными.

Отвечая на вопросы коллег, Четырбок заявил, что в реализации проекта реноваций есть несколько проблем, которые не решить на уровне города, но депутаты должны сделать все, что в их силах.

Против инициативы никто не проголосовал, но во время ее обсуждения оппозиционеры заявили, что идея программы реновации была ошибочной с самого начала. Алексей Ковалев из "Справедливой России" напомнил парламенту, что он был единственным депутатом, голосовавшим против ее принятия еще в позапрошлом созыве. Программу он охарактеризовал как уплотнительную застройку.

- Вляпались в дерьмо, теперь не знают, как оттуда вылезти, - заявил Ковалев.

Его поддержал беспартийный Михаил Амосов. Он заявил, что России необходимо перенимать опыт действовавшей в ГДР программы энергосберегающей санации типовых "хрущевок".

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