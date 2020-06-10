В Мурманской области началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию

На гражданских судах в Мурманской области досрочно голосовать по поправкам в Конституцию начали первые граждане, передает ТАСС со ссылкой на председателя Мурманской ТИК Нину Тихомирову.

"Дата начала досрочного голосования на судах назначена на 10 июня. У нас образовано 158 участков на судах, это рыбаки, транспортники - все суда, которые приписаны к порту Мурманск и которые сейчас находятся и на день голосования будут находиться в море. Участие в голосовании примет 5 440 человек", - сообщила она.

По ее словам, избирательную комиссию формирует капитан того или иного судна, и внешне все напоминает обычный УИК. Тихомирова заверила, что тайна волеизъявления даже в таких условиях неприкосновенна.

"Потом участковая комиссия, которая там сформирована, считает, готовит протоколы и передает их нам посредством электронной почты", - добавила женщина.

Аналогичным образом поступили с людьми, приписанными к базе военных кораблей в Североморске. Помимо этих двух случаев, в области есть совсем малодоступные места, где досрочное голосование растянется с 11 до 29 июня и куда члены ТИК будут добираться на специальном транспорте (в том числе вертолетах).

Напомним, что для тех россиян, у которых нет необходимости голосовать досрочно, избирательные участки будут работать 1 июля.