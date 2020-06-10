Петербург пока не отчитался об организации видеонаблюдения на голосовании

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила 10 июня, что видеонаблюдение на голосовании по поправкам в Конституцию обязательно будет. При этом, его организуют не везде из-за сжатых сроков и необходимости большого финансирования, отметила глава ЦИК.

По ее словам, регионы уже начали отчитываться о подготовке систем видеонаблюдения. Однако пока никакой информации не предоставила Санкт-Петербургская избирательная комиссия, уточнила Памфилова:

- Странно, что Санкт-Петербург молчит. Вы же гордитесь своей электронной базой и вообще своими разработками. Я считаю, что в Санкт-Петербурге обязательно должно быть видеонаблюдение и все для этого есть. Пожалуйста, коллеги, поработайте.

О намерении проводить "тотальное" наблюдение заявила Москва, рассказала глава Центризбиркома. Она добавила, что о видеонаблюдении сообщили и коллеги из Татарстана, Курганской, Свердловской, Тверской областях.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Шесть дней до этого будет проходить досрочное голосование.

София Саттарова