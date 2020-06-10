Политолог Крашенинников обжаловал в ЕСПЧ свой штраф за пост о судьях в Telegram

Политолог Федор Крашенинников обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на штраф в 30 тысяч рублей за пост о судьях в своем Telegram-канале, сообщил руководитель "Агоры" Павел Чиков.

В жалобе указано, что российские власти в деле Крашенинникова нарушили ст. 6 (право на справедливый суд) и ст. 10 (право на свободу выражения мнения) Конвенции по правам человека. По версии защиты Крашенинникова, его дело "представляло собой неоправданное вмешательство в его свободу выражения мнения".

Крашенинникова оштрафовали в ноябре 2019 года по статье о неуважении к власти в интернете. Поводом стал репост с новостью об аресте сторонника Навального Леонида Волкова, в комментарии к которому политолог резко намекнул на подконтрольность судей власти.