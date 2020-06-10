ЗакС принял за основу новую редакцию закона об омбудсмене Петербурга

Законодательное собрание 3 июня приняло в первом чтении закон "Об уполномоченном по правам человека Санкт-Петербурга". Новая редакция этого документа появилась после вступления в силу в марте 2020 года федерального закона об уполномоченных по правам человека.

Согласно новому закону выдвигать кандидатов в омбудсмены смогут только депутаты Заксобрания и губернатор. В настоящее время этим правом также наделены общественные организации и непарламентские партии.

На это обстоятельство обратил внимание лидер фракции "Справедливая Россия" Алексей Ковалев. Председатель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок ответил ему, что работа уполномоченного не зависит от деятельности политических партий. Кроме того, он заявил, что авторы законопроекта решили сделать идентичными субъекты выдвижения кандидатов в детские омбудсмены и уполномоченные по правам человека.

Присутствовавший на заседании омбудсмен Петербурга Александр Шишлов назвал действующий городской закон об уполномоченном одним из лучших в стране. Он согласился, что принимать новую редакцию имеет смысл, но попросил поправить проект нормативно-правовой акт перед вторым чтением. В настоящем виде, по словам Шишлова, документ напоминает ему регламент "бюро жалоб". Он заявил, что уполномоченный должен работать постоянно, а не реагируя на конкретные жалобы.

Также омбудсмен попросил сохранить в законе наличие консультативного совета при уполномоченном, его общественных приемных и закрепить гарантию возможности уполномоченного участвовать в заседаниях Заксобрания.

Против принятия инициативы проголосовал только один депутат, еще один парламентарий воздержался.

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