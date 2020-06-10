Продуктовые наборы для кронштадтских детей привели к уголовному делу

Следственный комитет завел уголовное дело после проверки продуктовых наборов, выданных семьям в школах Кронштадта, сообщает ТАСС.

"Проверка показала, что содержимое рыбных консервов с этикеткой "Сайра" не соответствует маркировке производителя. Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для принятия процессуального решения. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество")", - гласит сообщение ведомства.

По сведениям СК, раздачей наборов занималась фирма "Соцпит".

Напомним, что в начале месяца родители детей, учащихся в Кроштадте, пожаловались на несоответствие продуктов их этикеткам, а также на истекший срок годности некоторых из них.

Накануне, 9 июня, управление социального питания Петербурга выразило готовность выдать новые продуктовые наборы, кто остался недоволен качеством старых.