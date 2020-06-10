Памфилова заявила об отсутствии ограничений для СМИ и наблюдателей на голосовании по Конституции

Руководитель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании 10 июня заявила, что средства массовой информации не лишаются права наблюдать за проведением выборов. Все существующие функции СМИ сохранены, отметила глава ЦИК.

- Никаких ограничений по поводу тех функций, которые всегда были у средств массовой информации традиционно на выборах. Точно так же все будет и при общероссийском голосовании, - сказала Памфилова.

Она уточнила, что журналисты имеют право присутствовать на всех процедурах - в том числе, и при подсчете голосов. Руководитель Центризбиркома отметила, что у СМИ более пассивная позиция, чем у наблюдателей. Последние на некоторых этапах голосования могут вмешиваться в работу комиссий и проверять данные, пояснила Памфилова. Она добавила, что все партии и организации могут направить своих наблюдателей на голосование. По ее словам, она с удивлением прочитала о том, что оказывается идущие в наблюдатели люди - "нереальные наблюдатели", а "реальных" не пускают. Памфилова пообещала помочь всем желающим лично:

- Прям дайте мне списки, кого вы считаете реальным наблюдателем, возьму под личный контроль. И я вас уверяю, что все вы, если действительно хотите наблюдать, у вас будет такая возможность - лично за этим прослежу.

Памфилова заявила, что в последнее время публикуется много недостоверной информации об организации и проведении голосования по Конституции. Центризбирком все проанализировал и в ближайшее время разместит свои пояснения в виде "вопрос-ответ", заявила глава ЦИК.

Напомним, организацией наблюдения на общероссийском голосовании занимается Общественная палата. В Петербурге палата неоднократно подвергалась критике, так как ее представители нередко не замечали нарушений на выборах, хотя после о них сообщала и Центральная избирательная комиссия. Также ранее СМИ сообщали, что из порядка проведения голосования исключили возможность журналистов знакомиться с отсортированными бюллетенями при их подсчете.

София Саттарова