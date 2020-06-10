Депутат Ковалев раскритиковал руководителя госпиталя в "Ленэкспо"

Лидер фракции "Справедливая Россия" в Заксобрании Петербурга Алексей Ковалев 10 июня с парламентской трибуны обрушился с критикой в адрес руководителя временного госпиталя в "Ленэкспо" и начальника Госпиталя для ветеранов войн Максима Кабанова.

На днях Кабанов пожаловался в прокуратуру на соратницу депутата, главу МО "Гавань" Нэлли Вавилину. По мнению медика, муниципал сообщала ложную информацию о подконтрольных ему медучреждениях на своей странице в "Вконтакте".

Ковалев назвал опубликованную в соцсетях информацию правдивой. В частности, по его словам, от муниципалов петербуржцы узнали об обрушении потолка в "Ленэкспо"

- И все теперь узнали, что господин Кабанов совершил очень странную закупку. Закупил на миллиард рублей средства индивидуальной защиты от той фирмы, которая является посредником и получает без конкурса на основе положений 244 ФЗ. То, что можно было купить за 600 миллионов рублей, он купил за миллиард с лишним, - заявил эсер.

Депутат пересказал подробности расследования "Новой газеты" об этой закупке, упомянув фирму-посредника из Москвы "Рэд Стар", которой владеет Антон Ватель, в прошлом бэк-вокалист и концертный директор рэппера Александра Жвакина (Loc Dog).

- Этот господин-помощник рэпера завысил цену на товар китайской фирмы, которая готова была его продать его почти в два раза дешевле. Это как это так? Воспользоваться коронакризисом с целью какого-то необоснованного обогащения господина Жвакина? Я думаю, что не только господина Жвакина, но и других участников этих процессов, - возмутился с трибуны Ковалев.

Ранее Кабанов прокомментировал расследование "Новой газеты" в интервью радиостанции "Эхо Москвы". Он заявил, что закупка проводилась в соответствии с федеральным законодательством после мониторинга цен от поставщиков.

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