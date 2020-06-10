Профессор Соловей придумал, как сделать бойкот "конституционного" голосования активным

Политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей, планирующий проголосовать против поправок в Конституцию, предложил всем сторонникам бойкота такую его форму, которая придала бы ему дополнительный смысл и эффективность. По мнению ученого, для этого всего лишь нужно сделать свое неучастие чуть более публичным, и для этого существуют даже официальные механизмы - например, электронная форма обращения в Центризбирком, которой, в частности, Соловей и предлагает воспользоваться.

"Вы можете вписать: "Прошу принять к сведению мой отказ от участия в голосовании 1 июля в связи с тем..." - а далее в зависимости от вашей фантазии, знания русского языка и степени гнева формулируете причину. Вывешиваете скриншот у себя на страничке в соцсетях, говоря "я сторонник активного бойкота". Очень надеюсь, что те общественные деятели, которые выступают сторонниками бойкота, подадут пример и сами заполнят эти формы на сайте. Тем самым они положат начало общенациональному флэшмобу", - изложил он свою идею на личном YouTube-канале.

Отметим, что против участия в голосовании по поправкам, которое продлится с 25 июня по 1 июля, выступили Алексей Навальный вместе со своими сторонниками, партия "Яблоко" и движение "Левый фронт".