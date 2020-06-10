Экс-главу МО "Невский округ" отправили в колонию на 2,5 года за взятку квартирами

Невский суд Петербурга приговорил бывшего главу МО "Невский округ" Алексея Самойленко к 2,5 годам колонии строгого режима по делу о взятках, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Самойленко признан виновным в нарушении ч.6 ст.290 (получение взятки в особо крупном размере) и ч.4 ст.33-п.в ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Дело рассматривалось в особом порядке, поскольку он заключил сделку со следствием.

Самойленко в 2016 году получил права на две квартиры в строящемся доме на сумму свыше 10 млн рублей. В обмен на это муниципал предоставил строительной компании ООО "РЕСУРС" преференции. Так, компания должна была построить на муниципальной земле жилой дом, а часть помещений отдать муниципалитету для его нужд, но, не успевая и желая извлечь выгоду, договорилась о заключении допсоглашения, по которому срок стройки увеличился, а передаваемые площади уменьшены.

Самойленко руководил МО "Невский округ" с сентября 2014 по август 2019 года. Пост главы он вынужден был оставить досрочно из-за обращения Александра Беглова, на тот момент врио губернатора Петербурга. Беглов указал на неисполнение муниципалом своих обязанностей, предусмотренных законом "О противодействии коррупции". Об этом, по словам главы города, стало известно в результате проверки сведений о личных доходах, расходах и имуществе Самойленко, опубликованных на сайте округа.