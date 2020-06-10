Россия заняла место в десятке самых немиролюбивых стран

Институт экономики и мира (IEP) опубликовал очередной рейтинг миролюбивых стран, составляемый ежегодно, и Россия в нем снова оказалась на 154 и 163 мест, попав в компанию Конго, Центральноафриканской республики и Судана. В этой замыкающей список условной десятке нет ни одного государства из Европы и двух американских континентов.

В свою очередь, первые три места заняли Исландия, Новая Зеландия и Португалия.

В докладе, прилагающемся к рейтингу, подчеркивается среди прочего, что Россию отличает высокий уровень экспорта военной техники, и также упоминается в критических тонах предстоящее переписывание Конституции.