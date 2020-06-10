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Поправки в Конституцию

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14:10

Смольный позволит 15 июня открыться парикмахерским

фото ЗакС политика Смольный позволит 15 июня открыться парикмахерским

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин объявил о намерении городского правительства со следующей недели дать возобновить работу различным типам малых предприятий, передает ТАСС.

"Мы рассчитываем с понедельника разрешить работу организаций в сфере услуг, это парикмахерские, мастерские по ремонту обуви, ключей, химчистки, прачечные и остальные", - приводится его цитата.

Сегодня же, 10 июня, губернатор Александр Беглов написал на странице "ВКонтакте", что эпидемиологическая ситуация стала выправляться и повесил опрос, желая узнать у читателей, снятия каких "антивирусных" ограничений они желают больше всего. Накануне Беглов дал большое интервью ТАСС, в котором представил ориентировочный план снятия ограничений на ближайший месяц.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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