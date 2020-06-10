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Поправки в Конституцию

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16:29

Под призывом отказаться от работы на голосовании по Конституции подписались почти 100 членов УИК Петербурга

фото ЗакС политика Под призывом отказаться от работы на голосовании по Конституции подписались почти 100 членов УИК Петербурга

Почти сотня членов избирательных комиссий Петербурга подписались под призывом к своим коллегам не участвовать в организации голосования по поправкам в Конституцию. Всего автографы под обращением поставили более 300 членов УИК и ТИК из разных городов России.

Члены участковых комиссий отмечают, что голосование 1 июля во время эпидемии коронавируса создает опасность для жизни и здоровья самих сотрудников избиркомов и избирателей. Кроме этого, членам УИК придется работать не один, а семь дней:

"Мы, члены комиссий, будем постоянно находиться на участке на протяжении 7 дней и помогать голосовать тысячам людей. Мы будем контактировать с ними как в помещении для голосования, так и при поквартирном обходе. И стоит заразиться хотя бы одному члену комиссии — как с огромной вероятностью вся комиссия тоже окажется заражена". 

Они заявили, что не являются "расходным материалом", а голосование 1 июля называют "бессмысленным риском". Инициаторами обращения стали члены УИК в Москве. Из петербургских комиссий в первые часы сбора подписей свои автографы оставили пять человек. Координатор "Наблюдателей Петербурга" Мария Чебыкина сообщила ЗАКС.Ру, что многие сотрудники участковых комиссий бояться за свое здоровье и не хотят работать на голосовании. 

Член контрольно-ревизорной комиссии "Наблюдателей Петербурга" Галина Культиасова рассказала ЗАКС.Ру, что организация опросила около 200-250 независимых членов УИК. Примерно половина из них не планирует работать на голосовании по Конституции, отметила Культиасова. По ее словам, мотивируют они свое решение в основном боязнью заразиться коронавирусом. Она добавила, что пока опрошены не все независмиые сотрудники участковых комиссий. 

Культиасова считает, что, в случае отказа большого числа членов УИК работать на голосовании, будет принято решение увеличить составы избиркомов, чтобы набрать людей, готовых "костьми лечь" ради проведения плебисцита. Также на место отказников могут привести фиктивных членов комиссий, предположила она.

София Саттарова

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