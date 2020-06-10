Латынину вызвали в СК из-за письма медиков, зачитанного в эфире

В редакцию "Эха Москвы" пришло письмо из Следственного комитета, внимание которого привлек один из апрельских радиоэфиров публициста Юлии Латыниной, сообщает "Новая газета". В своей еженедельной программе она позволила себе зачитать письмо врачей из Нижнекамска, которые жаловались на неукомплектованность местных медучреждений индивидуальными средствами защиты и на условия труда в целом. В обращении СК информацию, распространенную Латыниной, называют "ложной".

Представители ведомства просят редакцию радиостанции обеспечить явку журналистки к ним для беседы, а также доложить, где территориально она соблюдала режим самоизоляции. Последняя просьба вызвала удивление у адвоката Латыниной, Марины Андреевой.

Отметим, что Латынина с 2017 года живет за пределами России. Решение об эмиграции она приняла после ряда нападений на себя и свою семью.