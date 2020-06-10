ФБК заподозрил главу Росприроднадзора в оформлении элитных квартир на родственников

Фонд борьбы с коррупцией выпустил очередное расследование, посвященное главе Росприроднадзора Светлане Радионовой. В нем утверждается со ссылкой на официальные выписки, что на ее родителей и принадлежащие им фирмы записано большое количество элитной недвижимости, в том числе заграничной. Лидер ФБК Алексей Навальный уверяет, что, если судить по декларации Радионовой, то ни одну из упомянутых в расследовании квартир она не могла бы себе позволить, даже если бы много лет откладывала всю зарплату целиком. Первая квартира, о которой идет речь, самая дешевая, и находится в Ницце. По курсу в год покупки ее оценивают в 33 млн рублей.

"Ей бы по-хорошему в Шиес 40 раз слетать, но летала почему-то в Ниццу", - комментирует Навальный.

Что касается Москвы, то здесь ФБК обнаруживает четыре квартиры в элитных домах, по утверждению авторов, принадлежащие родителям-пенсионерам и оцениваемые в общей сложности в 655 млн рублей.

Навальный экстраполирует свое разоблачение на скандал последнего времени с разливом 20 тысяч тонн дизельного топлива под Норильском.

"Теперь представьте, сколько отстегнет Потанин — и напрямую в Кремль, и Радионовой, — чтобы замять скандал? В любой другой стране Потанин перестал бы быть олигархом, такие огромные штрафы его заставили бы заплатить. А у нас — не сомневайтесь. Договорится", - предрекает оппозиционер.

Ему кажется, что последнее расследование имеет отношение к такому явлению, как "взятки квартирами".