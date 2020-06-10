Суд вернул ходатайство осужденного за убийство Старовойтовой Глущенко об УДО

Дзержинский суд Петербурга удовлетворил ходатайство бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко об отзыве ходатайства об условно-досрочном освобождении, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Глущенко подал на УДО 20 мая. Однако спустя три недели он передумал и попросил суд его ходатайство не рассматривать. Случилось это после того, как Горсуд Петербурга оставил без изменений постановление Дзержинского суда об отказе в перезачете окончательного наказания для экс-парламентария. Глущенко не отбыл необходимые для УДО две трети наказания.

Бывший депутат получил 17 лет колонии строгого режима по статье 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного деятеля) по решению Октябрьского районного суда Петербурга в августе 2015 года. Срок был назначен путем сложения наказаний. С 2012 году Глущенко уже отбывал восьмилетний срок по статье о вымогательстве.

Экс-парламентарий заключил досудебное соглашение, признал вину и дал показания против Владимира Барсукова (Кумарина), назвав его заказчиком убийства. Барсукова этапировали из колонии под Кировском в Петербург.

Напомним, депутата Госдумы и одного из лидеров "Демократической России" Старовойтова застрелили в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде ее дома на набережной канала Грибоедова.