"Мухлеж-обнулеж" или обновление "паспорта народа": Как в ЗакСе Петербурга воспринимают поправки в Конституцию

За три недели до плебисцита по изменению Конституции, 10 июня, в городском парламенте Петербурга вновь разгорелся спор о поправках в Основной закон страны. Оборону интересов Кремля держал спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, который призвал оппонентов любить Родину-маму.

Традиционно к концу парламентского сезона заседания Законодательного собрания Петербурга становятся короче и скучнее. Все основные документы уже приняты и депутаты в основном рассматривают технические законопроекты и приводят городское законодательство в соответствие с федеральным.

10 июня, на одном из последних заседаний весенней сессии, несмотря на небольшую и не располагавшую к конфликтам повестку, назрел большой спор. Депутаты не могли оставить без внимания приближающееся всенародное голосование по изменению Конституции. Реплики на эту тему звучали и раньше, но основательных дискуссий не было с 12 марта, когда ЗакС большинством голосов одобрил поправки. С тех пор много воды утекло. В страну пришел коронавирус, были введены ограничительные меры, усугубился кризис, увеличилась безработица и все это негативно сказалось на доверии к власти в обществе.

Дискуссию на парламентском заседании начал беспартийный депутат Максим Резник. Во время обсуждения новой редакции закона об уполномоченном по правам человека в Петербурге, он вышел на трибуну и заявил, что "государство - главный нарушитель прав человека в России".

Он заранее попросил спикера ЗакСа Вячеслава Макарова не прерывать его выступление - такая практика в городском парламенте распространена - и пообещал, что не будет называть ничьих фамилий. Впрочем, и без этого было понятно, о ком идет речь.

- Прямо на наших глазах государство грубо попирает основные права человека. Я считаю, что массовое общероссийское мероприятие, так называемый мухлеж-обнулеж, назначенное на 1 июля, — это преступление против основных прав человека. Страна еще не вышла из эпидемии коронавируса. Власть лжет, да и сама не контролирует ситуацию. Следовательно, совершает преступление против права на здоровье и саму жизнь наших сограждан, - заявил Резник.

Не прерывать это выступление у Макарова не получилось. Слова депутата его искренне возмутили. Он несколько раз отключал Резнику микрофон и вставлял свои замечания: то говорил, что изложенная оппозиционерам информация не соответствует действительности, то напоминал, что Резник находится не на митинге.

- Россия любимая, она одна, она как мать. Конституция - это же не шлюз для пиара, это паспорт нашего народа. Это не мертвый язык, - скороговоркой выдал спикер во время одного из своих "включений".

Резник в ответ попросил не путать Отечество с начальством и продолжил рассуждать о диктатуре.

- Преступным путем осуществляется преступный же замысел. Ибо обнуление сроков правящего 20 лет президента — это обнуление прав нашего многонационального народа на власть в собственной стране. Я в этом глубоко убежден, - заявил депутат.

Макаров, провожая его с трибуны, снова воззвал к сыновьим чувствам:

- Есть какие-то вещи, которые мы не можем переступать. Потому что Родина, Россия - она одна, она как мать. Особенно когда сложно, когда тяжело, когда какие-то есть сложные моменты. Любить маму всегда нужно, во всех ситуациях. И когда недомогание есть.

Критику поправок продолжили лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский и руководитель петербургского отделения КПРФ Ольга Ходунова. Резник тем временем подошел к Макарову и они какое-то время продолжали дискутировать уже без микрофонов.

Вишневский с трибуны обличал лицемерие агитационных роликов за принятие поправок:

- У меня складывается ощущение, судя по агитации, что именно действующая Конституция никак не позволяла беречь суверенитет, не отдавать ни пяди родной земли, защищать животных, повышать пенсии, уважать человека труда. Ничего это делать она никак не позволяла, наоборот заставляла все это нарушать. Сейчас поправим - все будет просто на высшем уровне.

Коммунистка Ходунова, ранее воздержавшаяся по вопросу изменения Основного закона страны, теперь заявила, что конституционная реформа усиливает диктат президентской власти и укрепляет олигархическое господство.

- Само голосование носит ритуальный характер. Наверное, никого не надо в этом убеждать. Оно не имеет статус референдума. Мы прекрасно понимаем, что если у нас серьезная конституционная реформа, то должно быть голосование в виде референдума. Не стыкуются эти вопросы с избирательным голосованием. Я уже не говорю о почтовом голосовании, бесконтрольном недельном голосовании. Фактически отсутствуют формы общественного контроля, - отметила лидер фракции КПРФ.

Последнее слово все равно осталось за председателем парламента.

- Слова президента о том, что Россия свой план по революциям уже выполнила, должны быть девизом для всех нас, - заметил Макаров. - Мы живем с вами среди простых людей. И люди хотят, чтобы их объединяли, чтобы их не раскалывали, не раскачивали, не полуправдили. Это первое. Второе: Конституция, как я уже сказал, это зеркало народа, паспорт каждого из нас. Мы обязательно должны это поддержать.

Примечательно, что за время парламентской дискуссии Макаров так и не сказал ни слова о "поправке Терешковой", дающей Путину возможность идти на пятый и шестой президентские сроки. Ранее он записал 14-минутный ролик, в котором хвалил конституционные изменения, также не уделив ни секунды внимания пресловутому "обнулению". Еще раньше, в марте, когда ЗакС одобрил законопроект о поправках, спикер на своем брифинге долго рассуждал о реформе Конституции, опять-таки ничего не сказав о президентских сроках. Когда брифинг завершился, журналисты попросили уходившего Макарова прокомментировать "поправку Терешковой", но он промолчал.

До выходного дня 24 июня и дня голосования 1 июля Законодательное собрание проведет еще одно заседание. У председателя парламента еще будет возможность рассказать и о важности "космической поправки".

Сергей Еремеев

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