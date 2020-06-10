18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:29

Приходу Преображенской церкви на Юго-Западе выделили дополнительный кусок земли

фото ЗакС политика Приходу Преображенской церкви на Юго-Западе выделили дополнительный кусок земли

Приход Преображенской церкви в Красносельском районе получил от городского правительства во владение еще один клочок территории, сообщает строительное издание "Канонер". Несмотря на то, что само здание церкви стоит недостроенным последние семнадцать лет, приходу подарили участок на углу улиц Отважных и Добровольцев. В настоящее время он используется как автомобильная стоянка.

На новой для РПЦ территории ожидается возведение "объекта религиозного управления и образования". По всей вероятности, это означает появление здесь приходского дома, информация о котором появлялась ранее. В будущем приходском доме священнослужители, в частности, хотели организовать воскресную школу, военно-патриотический клуб и библиотеку.

Что касается самой Преображенской церкви на улице Добровольцев, так и не построенной, то с 2003 года вся необходимая для ее возведения документация исправно продлевается при полном отсутствии каких-либо работ на объекте. Церковь проектировало ООО "Архитектурная мастерская Г.П. Фомичева".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
20:59 Беглов утвердил весеннюю корректировку бюджета

20:26 Удальцов уверен, что московская мэрия "наживалась" на карантине

19:59 Главой комиссии по дистанционному электронному голосованию стал экс-член столичного избиркома

19:49 Активистов "Весны" оштрафовали за лозунги на согласованном марше Немцова

19:43 В ЗакСе назвали "ахинеей и бредом" расследование о Макарове и закупках медоборудования

19:20 Парфенов порассуждал о технической отсталости Путина

18:59 Мурманская экс-чиновница отсудила 120 тысяч рублей у семьи сбитого ей ребенка

18:49 В Мурманской области начали демонтировать рухнувший железнодорожный мост через Колу

18:27 Милонов предложил ставить памятники медикам, скончавшимся в борьбе с COVID-19

18:20 Муниципал: Горсуд не смог расформировать уже распустившуюся ИКМО "Екатерингофский"

18:12 Путин одобрил выдвижение Дрозденко в губернаторы Ленобласти и пожелал удачи

17:59 На петербургского корреспондента "Радио Свобода" составили протокол по делу о фейке

17:42 Муниципал: Глава МО "Гавань" Вавилина готова подать в суд на руководителя госпиталя в "Ленэкспо"

17:29 Приходу Преображенской церкви на Юго-Западе выделили дополнительный кусок земли

17:12 "Мухлеж-обнулеж" или обновление "паспорта народа": Как в ЗакСе Петербурга воспринимают поправки в Конституцию

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru