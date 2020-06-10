Глава МО "Гавань" Вавилина готова подать в суд на руководителя госпиталя в "Ленэкспо"

Глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина готова подать иск к начальнику Госпиталя ветеранов войн Максиму Кабанову о защите чести и достоинства, передает "Поребрик. Медиа".

Поводом для обращения Вавилиной в суд может стать интервью Кабанова радиостанции "Эхо Москвы в Петербурге". В нем Кабанов, как руководитель временного госпиталя в "Ленэкспо", заявил, что 90% сообщений Вавилиной в соцсетях о ситуации в госпитале не соотвествует действительности.

"Я эту информацию взяла не из головы — мне её сообщали живые люди. Поэтому я оставляю за собой право обратиться в суд, посколько высказывание Кабанова порочат моё достоинство и деловую репутацию", - сказала Вавилина.

Ранее Кабанов написал на Вавилину заявление в прокуратуру из-за поста во "ВКонтакте", в котором мундеп сообщила о нехватке средств индивидуальной защиты в госпитале. Из-за этого 8 июня ее вызвали в полицию для дачи показаний.