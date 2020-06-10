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17:59

На петербургского корреспондента "Радио Свобода" составили протокол по делу о фейке

фото ЗакС политика На петербургского корреспондента "Радио Свобода" составили протокол по делу о фейке

Петербургский корреспондент радиостанции "Свобода" Татьяна Вольтская побывала в отделении полиции, где на нее составили административный протокол. По мнению силового ведомства, женщина позволила себе распространение фейков о коронавирусе. Об этом сообщил сайт Центра защиты прав СМИ. 

В публикации, послужившей поводом для возбуждения дела, Вольтская привела рассказ врача, пожелавшего остаться анонимным, о нехватке аппаратов искусственной вентиляции легких. На сайте говорится, что с целью возбудить уголовное дело на журналистку два месяца велась доследственная проверка, но в итоге все свелось к "административке", предусматривающей штраф.

Отметим, что 10 июня стало известно об интересе Следственного комитета к журналистке другой радостанции - Юлии Латыниной с "Эха Москвы". В своем письме в редакцию представители ведомства просят поспособствовать визиту радиоведущей в СК и называют зачитывание ей письма медиков из Татарстана в эфире распространением "ложной информации".

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