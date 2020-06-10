Путин одобрил выдвижение Дрозденко в губернаторы Ленобласти и пожелал удачи

Президент Владимир Путин на совещании с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко по видеосвязи заявил, что у Дрозденко есть "моральное право" баллотироваться на очередной срок на пост главы региона и пожелал ему в этом успехов, передает РИА "Новости".

Дрозденко попросил Путина "согласовать его кандидатуру" для участия в выборах. Президент сказал, что у Дрозденко "есть моральное право претендовать на новый срок работы во главе Ленинградской области", но "окончательное слово скажут избиратели".

"А я со своей стороны желаю вам успехов", - добавил Путин.

Президент отметил среди позитивных результатов работы Дрозденко увеличение численности постоянного населения и в целом уровень безработицы в Ленобласти ниже, чем по России. По его словам, "все это в целом неплохо".

Дрозденко – губернатор Ленобласти с 2012 года. Заксобрание региона назначило выборы губернатора на 13 сентября.