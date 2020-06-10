Мурманская экс-чиновница отсудила 120 тысяч рублей у семьи сбитого ей ребенка

Суд в Мурманске разешил конфликт между местной экс-чиновницей Лилией Хоруженко и семьей мальчика, которого она два года назад сбила на дороге, в пользу бывшей госслужащей. За ущерб, причиненный автомобилю Volkswagen, ей должны заплатить 120 тысяч рублей, передает "Комсомольская правда".

Между тем, 12-летний мальчик в ходе аварии серьезно пострадал: у него были обнаружены перелом челюсти и сотрясение мозга. По мнению Хоруженко, он поцарапал ей автомобиль. Дорожная полиция заняла ее сторону, посчитав, что ребенок выехал на велосипеде на нерегулируемый перекресток, на котором у машин имеется преимущество. Семья, проигравшая в суде, намерена оспаривать это юридическое решение.

Характерно, что, работая в региональном Минобрнауки, Хоруженко, по сведениям издания, занималась, среди прочего, вопросом безопасности детей на дорогах.