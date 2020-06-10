В ЗакСе назвали "ахинеей и бредом" расследование о Макарове и закупках медоборудования

Исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров выложил на своем YouTube-канале расследование о том, что близкие к спикеру Заксобрания Петербурга Вячеславу Макарову люди якобы могли получить материальную выгоду от поставок медицинского оборудования в городские стационары. В пресс-службе регионального парламента это видео назвали "бредом и ахинеем", отказавшись его комментировать.

По словам Пивоварова, в число основных поставщиков петербургских медучреждений входит компания "Инвитэк", соучредителем которой является сват (отец мужа младшей дочери) Макарова Владимир Селегень. Кроме того, до недавнего времени он был учредителем ООО "Арсенал". Соучредителем еще одного поставщика, компании "Петромед" был партнер Селегеня Иван Киселев, который также имеет доли в "Инвитэк" и "Арсенале". "Инвитэк" и "Петромед" зарегистрированы в одном здании, но в разных помещениях.

Лидер "Открытой России" также обратил внимание на компании СЗМ, "Актант" и "Архимеда". "Актант" зарегистрирован в одном помещении с "Инвитэк". Юридические адреса СЗМ и "Архимеда", которыми руководят одни и те же люди, - соседние помещения с офисом "Арсенала".

Все эти шесть поставщиков за несколько лет заключили контракты с медучреждениями на сумму более 6 млрд рублей, заявил Пивоваров. Среди их клиентов были Клиническая больница Святителя Луки и Центр имени Алмазова, чей руководитель Евгений Шляхто недавно был избран депутатами ЗакСа новым почетным гражданином Петербурга.

"Благодаря мощному лоббизму, компании, связанные с кланом спикера получают большинство государственных заказов на безальтернативной основе с единственным поставщиком. Да и в тех случаях, когда конкуренция на торгах якобы была, за лакомые куски между собой боролись компании, связанные с кланом Макарова," - заключил Пивоваров.

При этом, по его наблюдениям, в отдельных закупках стоимость товара превышала стоимость аналогичных сделок в других регионах.

"В общем из-за отсутствия конкуренции на торгах город потерял колоссальные средства", - отметил автор расследования.

ЗАКС.Ру обратился в пресс-службу Законодательного собрания с просьбой предоставить комментарий Макарова об озвученной информации.

"Это полный бред и ахинея. Комментировать бессмысленно", - ответила пресс-секретарь городского парламента Елена Гаврищук.

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