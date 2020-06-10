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19:49

Активистов "Весны" оштрафовали за лозунги на согласованном марше Немцова

фото ЗакС политика Активистов "Весны" оштрафовали за лозунги на согласованном марше Немцова

Суд рассмотрел административные дела трех активистов петербургской "Весны", участвовавших в санкционированном чиновниками Смольного марше Немцова, сообщили в самом движении. В результате по "митинговой" статье 20.2 КоАП штрафы по 20 тысяч рублей достались Александру Верещагину и Максиму Халимовскому.

"Причина: скандирование лозунгов, не соответствующих тематике мероприятия. Кто бы мог подумать, но "Россия будет свободной" и "Россия без Путина" не могли звучать на марше памяти Бориса Немцова (!)", - говорится в сообщении "Весны", которая настроена на подачу апелляций.

Интересно, что с третьего участника акции, привлеченного по "административке", Никиты Левкина, все обвинения сняли.

"Российский суд не перестает поражать своей логикой, постичь которую с каждым разом становится всё сложнее", - комментируют это решение активисты.

Участники марша памяти убитого политика Бориса Немцова прошли от стании метро "Горьковская" к Соловецкому камню.

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