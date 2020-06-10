Главой комиссии по дистанционному электронному голосованию стал экс-член столичного избиркома

Центральная избирательная комиссия сформировала территориальный избирком (ТИК), который будет отвечать за дистанционное электронное голосование. Решение принято на заседании 10 июня.

Своих кандидатов в состав территориального избиркома предложили избирательные комиссии Москвы и Нижегородской области, а также политические партии: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Патриоты России" и "Родина". Всего собрано 10 кандидатур, заявил член ЦИК Николай Булаев.

Возглавил ТИК Юрий Павлов, которого предложила Московская городская избирательная комиссия. Согласно информации на сайте столичного избиркома, Павлов ранее был ее членом с правом решающего голоса. Также от московской комиссии в состав ТИК вошел Алексей Спиваков, а от избирательной комиссии Нижегородской области Елена Загайнова и Марат Мухарьямов.

Остальные шесть членов территориального избиркома предложены партиями. Среди них, Евгений Давыдов ("Патриоты России"), Михаил Монахов (ЛДПР), Анастасия Павлюченкова ("Справедливая Россия"), Вячеслав Сатеев ("Единая Россия"), Виктор Царихин (КПРФ) и Андрей Шибаев ( "Родина").

Напомним, дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию будут проводить только в Москве и Нижегородской области. Для этого Центризбирком решил создать временную территориальную комиссию.