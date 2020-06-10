Беглов утвердил весеннюю корректировку бюджета

Петербургский губернатор Александр Беглов подписал закон, вносящий изменения в бюджет на 2020 и плановый период 2021-2022 годов, сообщает пресс-служба городского правительства.

Во многом из-за ущерба, нанесенного пандемией коронавируса и городу, и частному сектору экономики, доходная часть сократилась на 100 млрд рублей, составив 573,8 млрд рублей. Расходная часть после корректировки насчитывает 684,96 млрд рублей. Таким образом, дефицит в нынешнем году равен 111,1 млрд рублей.

"Дополнительные средства выделяются на обеспечение лекарствами льготных категорий горожан, на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан; на предоставление мер социальной поддержки пенсионерам или гражданам, достигшим пенсионного возраста; на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет; на субсидии поставщикам социальных услуг; а также на организацию питания в детских садах и школах", - гласит сообщение.

Горожанам также напоминают о том, что пандемия повлекла за собой необходимость прямых субсидии в промышленность и бизнес, что дополнительные деньги были выделены учреждениям культуры.

Столь существенное сокращение доходной части, помимо "вирусного" фактора, объясняется, в частности, колебаниями курса рубля и цен на нефть, а также меняющимися прогнозами относительно средней зарплаты.

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