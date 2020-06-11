Столичный Арбитраж принял иск RT к Навальному, Соболь и учредителю Znak.com

Арбитражный суд Москвы со второй попытки зарегистрировал иск АНО "ТВ-Новости", которое является юридическим лицом RussiaToday, поданный к Алексею Навальному, Любови Соболь и Znak.com Аксане Пановой.

Ранее RT известил, что иск о защите чести и деловой репутации подан из-за расследования оппозиционеров, в котором они обвиняют телеканал в накрутках просмотров на YouTube, информирует РБК.

"В ролике про „порнонакрутки" Навальный и Ко. оскорбили тысячи сотрудников RT, многие из которых ежечасно рискуют жизнью в горячих точках (только на этой неделе был расстрелян наш стрингер в Йемене). Плюнуть Навальному в лицо нам не позволяют приличия и закон - остается судиться", - рассказали о ситуации в RT.

Znak.com "попал под раздачу" из-за того, что в числе прочих СМИ опубликовал расследование Фонда борьбы с коррупцией.

Требования RT в картотеке Арбитража не указаны.