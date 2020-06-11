Россияне обнаружили агитацию за поправки к Конституции на портале госуслуг

Жителей ряда российских регионов возмутило размещенное на портале госуслуг агитационное сообщение с призывом проголосовать за внесение корректив в Конституцию на предстоящем плебисците, пишет Znak.com.

На главной странице сайта многие видят послание следующего содержания: "С госуслугами удобно: выбирайте участок и голосуйте за поправки в Конституцию".

О подобной форме агитации известили жители Урала, Сибири, Дальнего Востока и ряда регионов центральной России.

Однако, передает TJournal, если поменять геолокацию, например, на Москву, но предложение исчезает и вместо него появляется следующее: "Изменения в Конституцию на госуслугах: голосуйте на участке, дома, онлайн!".

Кроме того, некоторые пользователи поделились, что им на e-mail стали поступать письма с предложением выбрать на госуслугах удобный для голосования участок, для чего необходимо превентивно подать заявление. Примечательно, но в письмах также содержится открытая агитация за поправки: "1 июля 2020 года пройдет общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Участвуйте в голосовании, чтобы выразить свое отношение к предложенным изменениям".

В свою очередь ранее в ЦИК оповестили, что закон о проведении общероссийского плебисцита предусматривает только информирование граждан о вносимых коррективах, но никак не агитацию за них. Однако выступающие против голосования члены общественной кампании "НЕТ!" уверены, что кампания Центризбиркома о грядущем событии уже по умолчанию выглядит как агитация, о чем говорят повсеместно размещенные рекламные баннеры и ролики на ТВ.

Голосование за обновление Конституции состоится 1 июля. Главной поправкой, невзирая на замалчивание ее в распространяемых агитационных роликах, принято считать обнуление президентских сроков Владимира Путина, в настоящее время находящегося на своем четвертом.

К бойкоту голосования призывали уже множество как провластных, так и оппозиционных сил. Нежелание участвовать в плебисците разделяют, к примеру, "Яблоко", "Левый фронт" и Алексей Навальный вместе с единомышленниками.