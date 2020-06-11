Обвиненному в госизмене 79-летнему учёному Лапыгину одобрили УДО

Тверской суд счел, что обвинённый в государственной измене экс-сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Владимир Лапыгин может условно-досрочно освободиться, передает "Интерфакс".

79-летний ученый должен покинуть колонию, в которой отбывал наказание, через 10 дней - после того, как решение суда обретёт законную силу и если оно не будет обжаловано.

Владимира Лапыгина обвинили в госизмене в июле 2015 года. Его подозревали в том, что он передавал секретную информацию в Китай. Лапыгин на тот момент возглавлял центр исследования аэрогазодинамики и преподавал в МГТУ им. Баумана. Ученого осудили на 7 лет. Верховный суд РФ оставлял приговор без изменений.

Лапыгин уже просил об УДО, однако ему было отказано.