Количество заражённых COVID-19 россиян превысило полмиллиона

Согласно обновленной информации по распространению коронавирусной инфекции, предоставленной оперативным штабом, за прошедшие сутки на территории РФ заболевание выявили у ещё 8779 человек. Таким образом, на сегодняшний день общее количество инфицированных достигло отметки 502 436.

Наибольшее количество заболевших традиционно зафиксировано в Москве и области - 1436 и 724 соответственно.

Зарегистрировано 174 новых смерти, из которых 53 - в столице. Всего с начала пандемии скончались 6532 человека.

Излечились ещё 11 709 граждан, всего преодолели недуг 261 150 россиян.

В Петербурге выявлено 303 новых случая заражения COVID-19 (всего заболели 19 769 местных жителей), умерли еще 38 пациентов (всего - 520), выздоровели 343 человека (всего 8864).

В Ленинградской области коронавирус выявлен у 54 граждан (всего - 3396 случаев), вылечились 94 человека (всего - 2528), за сутки никто не умер.