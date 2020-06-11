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11:16

Новый адвокат не смог прийти к консенсусу с историком Соколовым

фото ЗакС политика Новый адвокат не смог прийти к консенсусу с историком Соколовым

Адвокат Сергей Лукьянов не стал заключать договор о сотрудничестве с обвиняемым в убийстве историком Олегом Соколовым: ранее из-за него на неделю перенесли судебное заседание по делу экс-доцента СПбГУ, проинформировали в объединенной пресс-службе судебных ведомств города.

"Адвокат Лукьянов сообщил суду, что после длительной беседы с Соколовым в СИЗО-1 достичь договорённости не удалось", - уточнили в пресс-службе.

Последнее заседание перенесли на неделю, так как Соколову и Лукьянову необходимо было прийти к деловому консенсусу. Кроме того, адвокату требовалось время для того, чтобы ознакомиться с вещдоками и материалами разбирательства.

Следующее заседание запланировано на 15 июня.

Соколова обвиняют в незаконном хранении оружия и Ещенко, с которой он совместно проживал. Его задержали в ноябре 2019 года, когда он в нетрезвом состоянии пытался утопить в Мойке пакет с частями человеческого тела и пистолетом. Тело Ещенко нашли у историка в квартире: позднее выяснилось, что он застрелил девушку после ссоры, а затем расчленил.

Соколов признался в содеянном, психиатрическая экспертиза сочла его вменяемым.

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